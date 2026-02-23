00:09 ()
Свернуть список

Болонья - Удинезе 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
23 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Болонья
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
1 Польша вр Лукаш Скорупски
33 Испания зщ Хуан Миранда
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
16 Италия зщ Николо Казале
17 Португалия пз Жоау Мариу
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
23 Швейцария пз Симон Зом
11 Англия пз Джонатан Роу
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
7 Италия нп Риккардо Орсолини
40 Нигерия вр Мадука Окойе
13 Италия зщ Николо Бертола
31 Дания зщ Томас Кристенсен
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
10 Италия нп Николо Дзаньоло
18 Польша нп Адам Букса
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Удинезе0 : 3Болонья
28.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Удинезе0 : 0Болонья
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Болонья1 : 1Удинезе
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Болонья1 : 1Удинезе
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Удинезе3 : 0Болонья
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Болонья3 : 0Удинезе
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Удинезе1 : 2Болонья
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Болонья2 : 2Удинезе
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Удинезе1 : 1Болонья
08.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 1Болонья
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Болонья
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Болонья
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Болонья1 : 1 1 : 4
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Болонья0 : 1
03.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Болонья0 : 3
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе1 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Удинезе
02.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе1 : 0
26.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 3Удинезе
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Удинезе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2645
8 Сассуоло2635
9 Лацио2634
10 Болонья2533
11 Удинезе2532
12 Кальяри2629
13 Парма2529
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2524
17 Лечче2624
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close