Болонья - Удинезе 23 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|16
|зщ
|Николо Казале
|17
|пз
|Жоау Мариу
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|23
|пз
|Симон Зом
|11
|пз
|Джонатан Роу
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|33
|зщ
|Джордан Земура
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|18
|нп
|Адам Букса
|Винченцо Итальяно
|Коста Руньяич
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Сассуоло
|26
|35
|9
|Лацио
|26
|34
|10
|Болонья
|25
|33
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Кальяри
|26
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|25
|24
|17
|Лечче
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15