«Парма» одолела «Милан» в матче 26-го тура Серии А

Дата публикации: 22-02-2026 22:41

Завершился поединок 26-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026 между футбольными клубами «Милан» и «Парма». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия. Главным арбитром встречи был назначен Марко Пиччинини. В итоге победу одержали гости — «Парма» — со счётом 1:0.

Полузащитник «россонери» Рубен Лофтус-Чик вынужден был покинуть поле уже на 11-й минуте из-за травмы, полученной в столкновении с голкипером «Пармы» Эдоардо Корви. Единственный мяч в игре забил защитник «Пармы» Марьяно Тройло на 80-й минуте, что и принесло гостям важную победу.

Теперь у «Милана» в активе 54 очка после 26 сыгранных матчей, и команда удерживает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 пунктов. «Парма», в свою очередь, с 32 очками занимает 12-е место в чемпионате, продолжая борьбу за сохранение позиции в средней части таблицы.

Следующий матч «Милан» проведёт 1 марта, где встретится с «Кремонезе». А «Парма» до этого сыграет с «Кальяри» двумя днями раньше, что станет важным испытанием в их сезоне.