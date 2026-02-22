«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» в 27-м туре АПЛ

Дата публикации: 22-02-2026 21:00

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Главным арбитром встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера (Англия).

Основное внимание матча было приковано к нападающему «Ливерпуля» Алексису Мак Эллистеру. На 89-й минуте он забил мяч, однако взятие ворот было отменено после просмотра системы VAR. Несмотря на это, уже на шестой добавленной минуте игры, на 90+7-й, Мак Эллистер вновь поразил ворота соперников, подарив своей команде важную победу.

Эта победа позволила «Ливерпулю» набрать 45 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В то же время «Ноттингем Форест», с 27 очками на счету, остался на 17-й позиции, сохраняя небольшой отрыв от зоны вылета.

В ближайших турах «лесники» продолжат борьбу в гостях против «Брайтон энд Хоув Альбион» 1 марта, тогда как «красные» примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед» 28 февраля. Эти игры обещают быть напряжёнными и важными для обеих команд в их стремлении подняться выше в таблице.