Фенербахче - Касымпаша 23 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Касымпаша, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доменико Тедеско
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|5 : 1
|15.08.2022
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 6
|28.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|09.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|3 : 1
|02.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|09.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|23.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|22
|52
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|23
|48
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|23
|43
|5
|Гёзтепе
|23
|41
|6
|Истанбул Башакшехир
|23
|36
|7
|Самсунспор
|23
|31
|8
|Коджаэлиспор
|23
|30
|9
|Газиантеп
|23
|28
|10
|Аланьяспор
|23
|26
|11
|Ризеспор
|23
|24
|12
|Антальяспор
|23
|23
|13
|Коньяспор
|23
|23
|14
|Генчлербирлиги
|23
|23
|15
|Эюпспор
|23
|21
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Касымпаша
|22
|19
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|23
|13