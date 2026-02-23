00:10 ()
Фенербахче - Касымпаша 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
23 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Фенербахче
Касымпаша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Касымпаша, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Касымпаша1 : 1Фенербахче
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 1Касымпаша
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
08.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
29.01.2023 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче5 : 1Касымпаша
15.08.2022 Турция - Суперлига 2-й тур Касымпаша0 : 6Фенербахче
28.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Касымпаша1 : 2Фенербахче
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фенербахче4 : 1Касымпаша
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче0 : 3
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Фенербахче
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 1
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Фенербахче3 : 1
02.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 2Фенербахче
16.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Касымпаша3 : 2
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 2 : 1Касымпаша
30.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Касымпаша0 : 1
23.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 1Касымпаша
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Касымпаша0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2355
2
Лига чемпионов
Фенербахче2252
3
Лига Европы
Трабзонспор2348
4
Лига конференций
Бешикташ2343
5 Гёзтепе2341
6 Истанбул Башакшехир2336
7 Самсунспор2331
8 Коджаэлиспор2330
9 Газиантеп2328
10 Аланьяспор2326
11 Ризеспор2324
12 Антальяспор2323
13 Коньяспор2323
14 Генчлербирлиги2323
15 Эюпспор2321
16
Зона вылета
Кайсериспор2319
17
Зона вылета
Касымпаша2219
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2313

