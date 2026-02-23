В Мексике вспыхнули протесты после громкого убийства на фоне подготовки к проведению матчей ЧМ

Дата публикации: 23-02-2026 15:45

Убийство Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как "Эль Менчо", лидера "Картеля нового поколения Халиско", стало настоящим шоком для Мексики и привело к мощной волне протестов и нестабильности. Преступник, который долгие годы считался одним из самых влиятельных и опасных наркобаронов в стране, был уничтожен в ходе масштабной спецоперации под руководством Омара Гарсии Харфуча, главы Секретариата безопасности и защиты граждан. Правительственная операция вызвала заметное напряжение среди населения.

Вслед за проведением операции и устранением "Эль Менчо" в ряде регионов страны вспыхнули массовые беспорядки и всплеск насилия. Особенно сложная обстановка сложилась в штатах Халиско, Гуанахуато, Наярит, Мичоакан и Тамаулипас, где участились перестрелки, захваты и нападения на представителей власти. Преступные группировки пообещали значительные денежные вознаграждения преступникам за каждого убитого сотрудника силовых структур - сумма премии достигает 1 200 долларов при подтверждении факта гибели с помощью фото или видеоматериалов.

Власти были вынуждены принять экстренные меры предосторожности, направленные на обеспечение безопасности правопорядка и жителей. На данный момент временно приостановлено проведение ряда массовых общественных мероприятий, включая спортивные соревнования и футбольные матчи, чтобы снизить риск случайных жертв и новых вспышек агрессии.

Одним из первых отмененных спортивных событий стала игра седьмого тура между командами "Тапатио" и "Тласкала", запланированная на 22 февраля. Помимо этого, перенесен и матч женских коллективов "Чивас" и "Америка". Под угрозой оказались и другие важные футбольные встречи, так как ситуация продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой.

Напомним, что в 2026 году город Гвадалахара должен принять четыре важнейших поединка группового этапа чемпионата мира по футболу, в которых сразятся сборные Мексики, Испании и Уругвая. Также в марте здесь ожидаются два матча межконтинентального плей-офф к предстоящему турниру. Организаторы и власти пока не делают однозначных прогнозов на будущее, однако уже обсуждаются усиленные меры безопасности для болельщиков, спортсменов и персонала стадионов.