Дата публикации: 23-02-2026 15:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не собирается возвращаться в Бразилию после окончания срока своего контракта с английским клубом.

«Однажды днём мы обсуждали этот вопрос, и один из ключевых игроков команды отправил Каземиро сообщение. Ведь кто бы не хотел видеть такого футболиста в своей команде? В ответ он сразу ясно дал понять, что не намерен возвращаться в Бразилию, а предпочитает остаться играть на другом рынке. Клуб «Сан-Паулу» не делал никаких официальных предложений по Каземиро. На мой взгляд, было бы нелогично делать такие шаги без чёткого понимания состава команды», – заявил спортивный директор «Сан-Паулу» Руй Коста в интервью AS.

Текущий контракт Каземиро с «Манчестер Юнайтед» заканчивается по завершении сезона английской Премьер-лиги. В январе клуб официально сообщил, что не станет продлевать соглашение с бразильским игроком.

За текущий сезон Каземиро принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись пятью забитыми голами и двумя ассистами.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны бразильских клубов, сам игрок намерен продолжить карьеру в Европе или на другом зарубежном рынке, что указывает на его амбиции и желание оставаться конкурентоспособным на высоком уровне футбола. Его опыт и мастерство остаются ценными для множества клубов, и в ближайшее время можно ожидать новых предложений от ведущих европейских команд.