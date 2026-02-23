Лапорта рассказал, как испортились отношения с Месси и о его уходе из "Барселоны"

Дата публикации: 23-02-2026 15:34

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и подробно рассказал о причинах ухода аргентинского футболиста из каталонского клуба в 2021 году.

«Мы отказались от идеи подписания нового контракта, так как считали это неблагоприятным для клуба. «Барселона» стоит выше всех игроков, директоров и президентов, и мы не могли позволить себе иначе. Для меня, как президента, это было самым болезненным моментом. Очень жаль, когда такие ключевые фигуры, как Куман, Хави, Пике и другие покидают клуб. Это непростые времена, но мы не могли просто смириться с ситуацией. Финансовые требования, связанные с продлением соглашения Месси, оказались неподъемными, поэтому он не смог остаться», — отметил Лапорта.

«Я знаком с Месси и многими другими игроками со своего первого срока в должности, и за годы мы не раз становились ближе, начинали ценить друг друга. Мы бесконечно благодарны всем футболистам за их вклад, но и клуб сделал для них очень много. К сожалению, судьба распорядилась иначе, и Лео не смог продолжить карьеру в «Барселоне», — добавил он.

«Наши отношения с Месси испортились. Особенно запомнился инцидент на церемонии вручения «Золотого мяча», когда я подошёл к нему поздороваться, а он счёл, что это неуместно. С тех пор мы сделали шаги навстречу друг другу и надеемся, что в будущем сможем восстановить более тёплые отношения. Конечно, натянутые отношения — это факт, но Месси навсегда останется легендой «Барселоны», — приводит высказывания Лапорты издание Sport.es.

Лионель Месси выступал за «Барселону» 17 лет — с 2003 по 2021 год. За это время он стал настоящей иконой клуба, забив 672 гола в 778 матчах. Аргентинец завоевал 35 трофеев, в числе которых 10 титулов Ла Лиги, четыре кубка Лиги чемпионов и множество других престижных наград.

По словам Лапорты, уход Месси стал большой потерей не только спортивного характера, но и эмоциональной — футболист оставил неизгладимый след в истории клуба и в сердцах болельщиков. Несмотря на сложности в отношениях, нынешнее руководство продолжает уважать его вклад и верит, что со временем взаимопонимание будет восстановлено. Лапорта выразил надежду, что Месси всегда будет помнить «Барселону» как второй дом и что обе стороны смогут сохранить позитивные воспоминания о совместной истории.