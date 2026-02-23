Дик Адвокат ушёл с поста тренера сборной Кюрасао за 3,5 месяца до ЧМ-2026

Дата публикации: 23-02-2026 15:36

Знаменитый голландский тренер Дик Адвокат принял решение покинуть пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу из-за серьёзных проблем со здоровьем своей дочери. Об этом официально сообщила пресс-служба национальной команды Кюрасао в социальной сети X.

78-летний специалист возглавлял национальную сборную Кюрасао с 2024 года. При его руководстве команда успешно квалифицировалась на финальную стадию чемпионата мира 2026 года, который состоится этим летом на стадионах США, Мексики и Канады.

Ранее в своей карьере Дик Адвокат работал в России, где был главным тренером петербургского «Зенита» и национальной сборной страны. Под его руководством «Зенит» достиг значительных успехов — выиграл чемпионат России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Отставка Адвоката стала неожиданной для многих, однако его решение обусловлено личными обстоятельствами, и команда выражает ему поддержку и благодарность за проделанную работу. В ближайшее время Кюрасао объявит о назначении нового главного тренера, который продолжит готовить сборную к крупным международным турнирам.