Диего Симеоне договорился о предварительном соглашении с миланским «Интером»

Дата публикации: 23-02-2026 15:38

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне достиг предварительного соглашения с миланским «Интером» и может возглавить итальянскую команду по окончании текущего сезона, сообщает El Chiringuito.

Соглашение между «Интером» и аргентинским специалистом было достигнуто вскоре после 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» одержал победу над «Эспаньолом» с результатом 4:2. Как стало известно, «Интер» готов подписать с Симеоне контракт сроком на один сезон.

Ранее поступала информация о том, что отношения между Симеоне и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна, что подтолкнуло клуб к поиску нового главного тренера.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года и за это время под его руководством «матрасники» дважды становились чемпионами Испании и выигрывали Лигу Европы, демонстрируя стабильные успехи на международной арене.

Если соглашение будет окончательно подтверждено, это станет большим событием в футбольном мире, так как Симеоне известен своим строгим стилем тренерской работы и значительным опытом. Болельщики обеих команд с нетерпением ждут дальнейших новостей относительно перехода.