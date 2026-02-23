Лука Модрич может вернуться в загребское «Динамо»

Дата публикации: 23-02-2026 15:27

Полузащитник Милана Лука Модрич рассматривает возможность перехода в загребское Динамо после участия в чемпионате мира 2026 года за сборную Хорватии, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

40-летний футболист начинал свою профессиональную карьеру именно в хорватском клубе, где его кумиром был президент команды Звонимир Бобан. Модрич открыт для возвращения, однако ситуация ещё не определена окончательно — у Милана есть опция продлить контракт с игроком ещё на один сезон. Клуб заинтересован в том, чтобы полузащитник остался, но активируют эту возможность только по желанию самого футболиста. Кроме того, существует вероятность, что Лука может принять решение о завершении карьеры.

В текущем сезоне Модрич сыграл 28 матчей в составе своего клуба во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи, демонстрируя по-прежнему высокий уровень игры.

Возвращение в загребское Динамо для Модрича могло бы стать интересным и символичным этапом в его спортивной карьере, учитывая его глубокие связи с родным клубом и желание завершить карьеру на родине. Однако окончательное решение еще не принято, и многое будет зависеть от физических кондиций игрока и его мотивации после выступления на мировом первенстве.