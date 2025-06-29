Слуцк - Арсенал 29 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 29-06-2025 18:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
29 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Арсенал, которое состоится 29 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|21.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|4 : 0
|18.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|14
|28
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|14
|26
|4
|Динамо Мн
|13
|26
|5
|Неман
|14
|25
|6
|Ислочь
|14
|24
|7
|Динамо-Брест
|13
|24
|8
|Минск
|14
|18
|9
|Витебск
|14
|18
|10
|Гомель
|14
|18
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|13
|15
|13
|Слуцк
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|14
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|14
|4