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Слуцк - Арсенал 29 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 29-06-2025 18:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
29 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Слуцк
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Арсенал, которое состоится 29 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 1Арсенал
11.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Арсенал1 : 0Слуцк
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 0Арсенал
21.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал1 : 1Слуцк
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Слуцк1 : 0
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 1
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Слуцк0 : 3
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 0 : 1Слуцк
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 1
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Арсенал2 : 1
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 2Арсенал
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал3 : 0
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 4 : 0Арсенал
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Арсенал1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1436
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1428
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1426
4 Динамо Мн1326
5 Неман1425
6 Ислочь1424
7 Динамо-Брест1324
8 Минск1418
9 Витебск1418
10 Гомель1418
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно144

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