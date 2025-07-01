ЦСКА - Партизан 01 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-07-2025 18:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
01 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Партизан, которое состоится 01 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|07.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|3 : 0
|27.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|3 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|27.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|0 : 0 3 : 4
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|3 : 2
|17.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 4
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 1
|27.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|2
|ОФК Белград
|0
|0
|3
|Партизан
|0
|0
|4
|ЦСКА
|0
|0