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ЦСКА - Партизан 01 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-07-2025 18:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
01 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 1-й тур
ЦСКА
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Партизан, которое состоится 01 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Партизан1 : 2ЦСКА
07.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур ЦСКА3 : 0Партизан
27.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Партизан
01.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Июль 2017 ЦСКА3 : 0Партизан
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 2 : 3ЦСКА
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4ЦСКА
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур ЦСКА2 : 1
01.06.2025 Fonbet Кубок России Суперфинал 0 : 0 3 : 4ЦСКА
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА2 : 0
25.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан3 : 2
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 4Партизан
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Партизан1 : 2
04.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 2 : 1Партизан
27.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Партизан3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М00
2 ОФК Белград00
3 Партизан00
4 ЦСКА00

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