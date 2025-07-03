Зенит - Динамо Мх 03 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 03-07-2025 18:00
03 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Мх, которое состоится 03 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 6
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3