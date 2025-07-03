03:27 ()
Свернуть список

Зенит - Динамо Мх 03 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 03-07-2025 18:00
03 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Мх, которое состоится 03 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо Мх0 : 1Зенит
02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 1Динамо Мх
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 0
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Зенит2 : 3
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 1 : 6Зенит
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит3 : 0
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Зенит
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Динамо Мх
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо Мх0 : 1Зенит
02.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Динамо Мх
25.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо Мх2 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close