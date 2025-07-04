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Динамо М - Партизан 04 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-07-2025 18:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 2-й тур
Динамо М
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Партизан, которое состоится 04 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
03.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур Динамо М2 : 2 2 : 4Партизан
02.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1Партизан
23.01.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Январь 2015 Динамо М4 : 1Партизан
23.02.2012 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2012 Динамо М2 : 2Партизан
30.06.2025 BetBoom Братский Кубок 1-й тур Динамо М4 : 0
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 1 : 1Динамо М
26.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М3 : 0
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Динамо М1 : 0
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 0Динамо М
01.07.2025 BetBoom Братский Кубок 1-й тур 3 : 1Партизан
25.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан3 : 2
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 4Партизан
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Партизан1 : 2
04.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 2 : 1Партизан
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М13
2 ЦСКА13
3 Партизан10
4 ОФК Белград10

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