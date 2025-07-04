Динамо М - Партизан 04 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-07-2025 18:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Партизан, которое состоится 04 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|03.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|2 : 2 2 : 4
|02.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.01.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Январь 2015
|4 : 1
|23.02.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2012
|2 : 2
|30.06.2025
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|4 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 1
|26.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|01.07.2025
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|3 : 2
|17.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 4
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|ЦСКА
|1
|3
|3
|Партизан
|1
|0
|4
|ОФК Белград
|1
|0