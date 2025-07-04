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Торпедо-БелАЗ - Молодечно 04 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-07-2025 15:30
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Июля 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Торпедо-БелАЗ
Молодечно

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Молодечно, которое состоится 04 Июля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
18.06.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 2Торпедо-БелАЗ
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 1 : 3Торпедо-БелАЗ
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5Торпедо-БелАЗ
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал 3 : 0Торпедо-БелАЗ
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Молодечно2 : 1
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 0Молодечно
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Молодечно0 : 1
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 3 : 0Молодечно
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Молодечно0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1436
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1429
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1428
4 Торпедо-БелАЗ1426
5 Неман1425
6 Ислочь1424
7 Динамо-Брест1424
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1411
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно144

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