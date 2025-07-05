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Палмейрас - Челси 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 03:00
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
05 Июля 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
Палмейрас
Окончен
1 : 2
Челси

  • 53'
    1:1
    Эстевао
  • 78'
    Ричард Риос
0'
45'
90'
  • 16'
    0:1
    Коул Палмер
  • 41'
    Мало Гюсто
  • 45+3'
    Лиам Делап
  • 83'
    1:2
    Вевертон
  • 86'
    Ливай Колуилл
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Челси, которое состоится 05 Июля 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Челси
Лондон, Англия
21Бразилиявр Вевертон
13БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
3БразилиязщБруно Фукс
6Бразилиязщ Вандерлан
17УругвайпзФакундо Торрес
67'
4АргентинапзАгустин Хьяй
8КолумбияпзРичард Риос
85'
32УругвайпзЭмилиано Мартинес
75'
40Бразилияпз Аллан
67'
9БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
75'
41Бразилиянп Эстевао
18Бразилияпз Маурисио
67'
10Бразилиянп Паулиньо
67'
5АргентинапзАнибал Морено
75'
42АргентинанпХосе Лопес
75'
23БразилияпзРафаэль Вейга
85'
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
23АнглиязщТрево Чалоба
6АнглиязщЛивай Колуилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
8АргентинапзЭнцо Фернандес
18ФранцияпзКристофер Нкунку
54'
10АнглияпзКоул Палмер
17БразилияпзАндрей Сантос
90+1'
7ПортугалиянпПедру Нету
87'
9АнглиянпЛиам Делап
54'
11АнглияпзНони Мадуэке
54'
20БразилиянпЖоао Педро
54'
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
87'
14ПортугалияпзДариу Эсугу
90+1'
Запасные
1БразилияврMateus Oliveira Mende
14БразилияврМарсело Ломба
2БразилиязщМаркос Роша
12Бразилиязщ Майке
34БразилиязщКаики Навес
43БразилиязщLuis Benedetti
7БразилияпзФелипе Андерсон
30БразилияпзЛукас Эвангелиста
31Бразилиянп Луиги
39Бразилиянп Талис
12ДанияврФилип Йоргенсен
39БельгияврМайк Пендерс
44СШАврГэбриел Слонина
34АнглиязщДжош Ачимпонг
4АнглиязщТосин Адарабиойо
19ФранциязщМамаду Сарр
30АргентиназщАарон Ансельмино
32АнглиянпТайрик Джордж
15СенегалнпНиколас Джексон
38ИспаниянпМарк Гиу
Главные тренеры
ПортугалияАбел Феррейра
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
12.02.2022 Клубный чемпионат мира - 2021 Финал Челси2 : 1 ДВПалмейрас
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Палмейрас1 : 0 ДВ
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур 2 : 2Палмейрас
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур Палмейрас2 : 0
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур Палмейрас0 : 0
02.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур 2 : 1Палмейрас
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 4 ДВЧелси
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 3-й тур 0 : 3Челси
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур 3 : 1Челси
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур Челси2 : 0
28.05.2025 Лига конференций Финал 1 : 4Челси
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
0 : 2
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
3 : 4 ДВ
Реал Мадрид
Ювентус
1 : 0
Боруссия Д
Монтеррей
2 : 1
1/4 финала
Флуминенсе
Аль-Хиляль
2 : 1
Палмейрас
Челси
1 : 2
ПСЖ
Бавария
05.07
Реал Мадрид
Боруссия Д
05.07
1/2 финала
Флуминенсе
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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