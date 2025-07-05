Палмейрас - Челси 05 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-07-2025 03:00
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
05 Июля 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
Окончен
1 : 2
- 53'1:1Эстевао
- 78'Ричард Риос
0'
45'
90'
- 16'0:1Коул Палмер
- 41'Мало Гюсто
- 45+3'Лиам Делап
- 83'1:2Вевертон
- 86'Ливай Колуилл
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Челси, которое состоится 05 Июля 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Челси
Лондон, Англия
|21
|вр
|Вевертон
|13
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Бруно Фукс
|6
|зщ
|Вандерлан
|17
|пз
|Факундо Торрес
67'
|4
|пз
|Агустин Хьяй
|8
|пз
|Ричард Риос
85'
|32
|пз
|Эмилиано Мартинес
75'
|40
|пз
|Аллан
67'
|9
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
75'
|41
|нп
|Эстевао
|18
|пз
|Маурисио
67'
|10
|нп
|Паулиньо
67'
|5
|пз
|Анибал Морено
75'
|42
|нп
|Хосе Лопес
75'
|23
|пз
|Рафаэль Вейга
85'
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
54'
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|пз
|Андрей Сантос
90+1'
|7
|нп
|Педру Нету
87'
|9
|нп
|Лиам Делап
54'
|11
|пз
|Нони Мадуэке
54'
|20
|нп
|Жоао Педро
54'
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
87'
|14
|пз
|Дариу Эсугу
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Mateus Oliveira Mende
|14
|вр
|Марсело Ломба
|2
|зщ
|Маркос Роша
|12
|зщ
|Майке
|34
|зщ
|Каики Навес
|43
|зщ
|Luis Benedetti
|7
|пз
|Фелипе Андерсон
|30
|пз
|Лукас Эвангелиста
|31
|нп
|Луиги
|39
|нп
|Талис
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|39
|вр
|Майк Пендерс
|44
|вр
|Гэбриел Слонина
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|30
|зщ
|Аарон Ансельмино
|32
|нп
|Тайрик Джордж
|15
|нп
|Николас Джексон
|38
|нп
|Марк Гиу
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Энцо Мареска
История личных встреч
|12.02.2022
|Клубный чемпионат мира - 2021
|Финал
|2 : 1 ДВ
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|02.06.2025
|Бразилия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|2 : 1
| Палмейрас
Челси
|1 : 2
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|05.07
1/2 финала
| Флуминенсе
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07