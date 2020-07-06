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Арсенал - Нафтан 06 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-07-2025 17:30
06 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Арсенал
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Нафтан, которое состоится 06 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Нафтан0 : 0Арсенал
30.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Арсенал0 : 3Нафтан
30.10.2021 Беларусь - Первая лига 29-й тур Арсенал0 : 0Нафтан
14.08.2021 Беларусь - Первая лига 18-й тур Нафтан0 : 1Арсенал
22.05.2021 Беларусь - Первая лига 7-й тур Арсенал2 : 0Нафтан
21.10.2020 Беларусь - Первая лига 20-й тур Нафтан2 : 1Арсенал
31.05.2020 Беларусь - Первая лига 7-й тур Арсенал4 : 2Нафтан
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 3Арсенал
25.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Арсенал
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Арсенал2 : 1
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 2Арсенал
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал3 : 0
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Нафтан2 : 2
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 0Нафтан
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 1
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Нафтан1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1539
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1529
4 Славия-Мозырь1428
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1511
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно154

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