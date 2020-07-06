Арсенал - Нафтан 06 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-07-2025 17:30
06 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Нафтан, которое состоится 06 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|30.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|Беларусь - Первая лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.05.2021
|Беларусь - Первая лига
|7-й тур
|2 : 0
|21.10.2020
|Беларусь - Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|31.05.2020
|Беларусь - Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|25.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|29
|4
|Славия-Мозырь
|14
|28
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|15
|24
|8
|Минск
|14
|18
|9
|Арсенал Дз
|14
|18
|10
|Витебск
|14
|18
|11
|Гомель
|14
|18
|12
|БАТЭ
|14
|16
|13
|Слуцк
|15
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|14
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4