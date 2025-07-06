Шахтер - Словацко 06 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-07-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
06 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтер - Словацко, которое состоится 06 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.