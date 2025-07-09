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Шелбурн - Линфилд 09 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-07-2025 20:45
Стадион: Толка Парк (Дублин, Ирландия), вместимость: 9681
09 Июля 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шелбурн
Линфилд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шелбурн - Линфилд, которое состоится 09 Июля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Толка Парк (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
Ирландия Дамьен Дафф
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
04.07.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 23-й тур Шелбурн3 : 1
27.06.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 22-й тур 1 : 1Шелбурн
23.06.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 21-й тур 2 : 2Шелбурн
20.06.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 20-й тур Шелбурн0 : 1
16.06.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 25-й тур 0 : 1Шелбурн
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Линфилд3 : 2
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Линфилд
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Линфилд
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд2 : 5
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Линфилд
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 15.07
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 15.07
Ноа
Будучность
1 : 0 15.07
Левадия
РФШ
0 : 1 15.07
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 15.07
ТНС
Шкендия
08.0715.07
Викингур Г
Линкольн
08.0715.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 15.07
Виртус
Зриньски
08.0715.07
Эгнатия
Брейдаблик
08.0715.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
09.0715.07
Лудогорец
Динамо Мн
09.0716.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
09.0715.07
Шелбурн
Линфилд
09.0716.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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