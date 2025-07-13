Зенит - Войводина 13 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-07-2025 18:30
13 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Войводина, которое состоится 13 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Ненад Лалатович
История личных встреч
|12.10.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 4
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|25.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|3 : 2
|17.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 0
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|02.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|0 : 3