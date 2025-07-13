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Зенит - Войводина 13 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-07-2025 18:30
13 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Войводина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Войводина, которое состоится 13 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Сербия Ненад Лалатович
История личных встреч
12.10.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Зенит4 : 1Войводина
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 2
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 1 : 4Зенит
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит2 : 0
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 0
25.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 3 : 2Войводина
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Войводина0 : 0
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 1Войводина
02.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Войводина
27.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Войводина0 : 3

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