Ордабасы - Астана 13 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-07-2025 17:00
13 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Астана, которое состоится 13 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Астана
Астана
История личных встреч
|05.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 4
|16.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|6 : 0
|07.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|22.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|12.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 3
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|06.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|16
|32
|4
|Тобол
|14
|31
|5
|Елимай
|15
|24
|6
|Окжетпес
|15
|24
|7
|Ордабасы
|14
|20
|8
|Женис
|15
|17
|9
|Кызыл-Жар
|15
|16
|10
|Жетысу
|15
|13
|11
|Кайсар
|16
|13
| 12
Зона вылета
|Улытау
|15
|12
| 13
Зона вылета
|Туран
|15
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|17
|5