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Ордабасы - Астана 13 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-07-2025 17:00
13 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Ордабасы
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Астана, которое состоится 13 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Астана
Астана
История личных встреч
05.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Астана2 : 1Ордабасы
22.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 4Астана
16.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Астана0 : 1Ордабасы
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Ордабасы1 : 2Астана
02.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Астана2 : 0Ордабасы
09.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана6 : 0Ордабасы
07.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Ордабасы1 : 2Астана
22.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Астана0 : 2Ордабасы
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы1 : 4Астана
12.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы1 : 2Астана
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 3Ордабасы
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Ордабасы
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Ордабасы0 : 1
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Ордабасы
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Ордабасы1 : 1
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Астана
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Астана3 : 3
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Астана
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Астана5 : 2
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1637
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе1632
4 Тобол1431
5 Елимай1524
6 Окжетпес1524
7 Ордабасы1420
8 Женис1517
9 Кызыл-Жар1516
10 Жетысу1513
11 Кайсар1613
12
Зона вылета
Улытау1512
13
Зона вылета
Туран1511
14
Зона вылета
Атырау175

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