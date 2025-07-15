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Интер Клуб Эскальдес - ФКСБ 15 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-07-2025 20:30
15 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Интер Клуб Эскальдес
ФКСБ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Клуб Эскальдес - ФКСБ, которое состоится 15 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Главные тренеры
Кипр Элиас Хараламбус
История личных встреч
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ФКСБ3 : 1Интер Клуб Эскальдес
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ФКСБ3 : 1Интер Клуб Эскальдес
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Интер Клуб Эскальдес0 : 4
24.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 3Интер Клуб Эскальдес
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Интер Клуб Эскальдес5 : 1
10.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Интер Клуб Эскальдес
12.07.2025 Румыния — Лига 1 1-й тур ФКСБ1 : 1
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ФКСБ3 : 1Интер Клуб Эскальдес
23.05.2025 Румыния — Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур 1 : 1ФКСБ
17.05.2025 Румыния — Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур ФКСБ1 : 0
11.05.2025 Румыния — Лига 1 Плей-офф чемпионов. 8-й тур 0 : 2ФКСБ
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 15.07
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 15.07
Ноа
Будучность
1 : 0 15.07
Левадия
РФШ
0 : 1 15.07
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 15.07
ТНС
Шкендия
0 : 0 15.07
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 15.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 15.07
Виртус
Зриньски
0 : 2 15.07
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 15.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 15.07
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 16.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 15.07
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 16.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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