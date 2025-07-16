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Спортинг - Селтик 16 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-07-2025 20:30
16 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Спортинг
Селтик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Селтик, которое состоится 16 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Селтик
Глазго, Шотландия
История личных встреч
25.05.2025 Кубок Португалии Финал 1 : 3 ДВСпортинг
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг2 : 0
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 1Спортинг
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 0 : 5Спортинг
24.05.2025 Кубок Шотландии Финал 1 : 1 4 : 3Селтик
17.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Селтик1 : 1
14.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 1 : 5Селтик
10.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик3 : 1
04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 1Селтик

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