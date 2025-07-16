Спортинг - Селтик 16 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-07-2025 20:30
16 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Селтик, которое состоится 16 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Селтик
Глазго, Шотландия
История личных встреч
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|0 : 5
|24.05.2025
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 1 4 : 3
|17.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 5
|10.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 1
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1