Селтик - Ньюкасл Юнайтед 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 16:00
19 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|16.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|24.05.2025
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 1 4 : 3
|17.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 5
|10.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0