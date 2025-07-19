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Селтик - Ньюкасл Юнайтед 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 16:00
19 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Селтик
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Селтик
24.05.2025 Кубок Шотландии Финал 1 : 1 4 : 3Селтик
17.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Селтик1 : 1
14.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 1 : 5Селтик
10.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик3 : 1
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0

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