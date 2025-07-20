Зенит - Ростов 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Джонатан Альба
История личных встреч
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|02.05.2025
|Россия — МФЛ
|8-й тур
|3 : 0
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 2
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Балтика
|1
|1
|2
|Динамо М
|1
|1
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Зенит
|0
|0
|5
|ЦСКА
|0
|0
|6
|Спартак М
|0
|0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|8
|Рубин
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Акрон
|0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|12
|Динамо Мх
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0