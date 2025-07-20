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Зенит - Ростов 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Зенит
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ростов0 : 1Зенит
02.05.2025 Россия — МФЛ 8-й тур Зенит3 : 0Ростов
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Зенит2 : 0Ростов
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Ростов0 : 1Зенит
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Ростов1 : 2Зенит
03.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Ростов
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Зенит
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит2 : 1Ростов
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Ростов
29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1Зенит
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит7 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 2 : 1Зенит
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 2
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ростов2 : 0
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 2
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 3 : 2Ростов
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Ростов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Балтика11
2 Динамо М11
3 Краснодар00
4 Зенит00
5 ЦСКА00
6 Спартак М00
7 Локомотив М00
8 Рубин00
9 Ростов00
10 Акрон00
11 Крылья Советов00
12 Динамо Мх00
13
Стыковая зона
Ахмат00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

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