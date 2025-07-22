КуПС - Кайрат 22 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-07-2025 17:00
Стадион: Вяре Арена (Куопио, Финляндия), вместимость: 7890
22 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КуПС - Кайрат, которое состоится 22 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вяре Арена (Куопио, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КуПС
Куопио, Финляндия
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Главные тренеры
|Яркко Висс
История личных встреч
|19.07.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|15.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|04.07.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 2
|01.07.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|6 : 2
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|04.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|22.07
|29.07
| Ноа
Ференцварош
|22.07
|30.07
| Линкольн
Црвена Звезда
|22.07
|29.07
| Копенгаген
Дрита
|22.07
|29.07
| Виктория Пльзень
Серветт
|22.07
|30.07
| Пафос
Маккаби Т-А
|22.07
|30.07
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|22.07
|29.07
| РФШ
Мальмё
|22.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|22.07
|30.07
| Слован Бр
Зриньски
|22.07
|29.07
| Лех П
Брейдаблик
|22.07
|30.07
| Риека
Лудогорец
|22.07
|30.07
| Рейнджерс
Панатинаикос
|22.07
|30.07
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|23.07
|30.07
| Шелбурн
Карабах
|23.07
|30.07