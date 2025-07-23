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Бранн - Ред Булл Зальцбург 23 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-07-2025 19:00
Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17686
23 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Ред Булл Зальцбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 23 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
Исландия Фрейр Александерссон
Германия Томас Леч
История личных встреч
19.07.2025 Норвегия — Элитсерия 14-й тур 2 : 0Бранн
13.07.2025 Норвегия — Элитсерия 13-й тур Бранн3 : 1
05.07.2025 Норвегия — Элитсерия 12-й тур 1 : 1Бранн
30.06.2025 Норвегия — Элитсерия 11-й тур Бранн1 : 0
21.06.2025 Норвегия — Элитсерия 10-й тур 3 : 0Бранн
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 3
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 0
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
24.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 2
18.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 29.07
Ноа
Ференцварош
1 : 2 30.07
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 29.07
Копенгаген
Дрита
2 : 0 29.07
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 30.07
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 30.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 29.07
РФШ
Мальмё
1 : 4 30.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 30.07
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 29.07
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 30.07
Риека
Лудогорец
0 : 0 30.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07
Шелбурн
Карабах
23.0730.07

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