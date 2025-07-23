06:22 ()
Свернуть список

Шелбурн - Карабах 23 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-07-2025 20:45
Стадион: Толка Парк (Дублин, Ирландия), вместимость: 9681
23 Июля 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шелбурн
Карабах

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шелбурн - Карабах, которое состоится 23 Июля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Толка Парк (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
Ирландия Дамьен Дафф
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
16.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Шелбурн
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шелбурн1 : 0
04.07.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 23-й тур Шелбурн3 : 1
27.06.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 22-й тур 1 : 1Шелбурн
23.06.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 21-й тур 2 : 2Шелбурн
24.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Карабах
18.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 35-й тур Карабах3 : 0
11.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 34-й тур Карабах2 : 0
04.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур Карабах2 : 0
27.04.2025 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Карабах
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 29.07
Ноа
Ференцварош
1 : 2 30.07
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 29.07
Копенгаген
Дрита
2 : 0 29.07
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 30.07
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 30.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 29.07
РФШ
Мальмё
1 : 4 30.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 30.07
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 29.07
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 30.07
Риека
Лудогорец
0 : 0 30.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07
Шелбурн
Карабах
23.0730.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close