Арсенал - Милан 23 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-07-2025 13:30
23 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Милан, которое состоится 23 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Микель Артета
История личных встреч
|13.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|15.03.2018
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2018
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|06.03.2012
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|15.02.2012
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|04.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|20.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|07.05.2025
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|14.05.2025
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|05.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2