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Арсенал - Милан 23 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-07-2025 13:30
23 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Арсенал
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Милан, которое состоится 23 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
История личных встреч
13.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал2 : 1Милан
15.03.2018 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Арсенал3 : 1Милан
08.03.2018 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Милан0 : 2Арсенал
06.03.2012 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал3 : 0Милан
15.02.2012 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Милан4 : 0Арсенал
04.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Милан0 : 2Арсенал
20.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Арсенал0 : 0Милан
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Арсенал
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 0
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Арсенал
07.05.2025 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Арсенал
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Арсенал1 : 2
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Милан2 : 0
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 3 : 1Милан
14.05.2025 Кубок Италии Финал Милан0 : 1
09.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Милан3 : 1
05.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур 1 : 2Милан

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