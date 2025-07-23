Зиря - Хайдук 23 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-07-2025 17:30
Стадион: Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 11000
23 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зиря - Хайдук, которое состоится 23 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зиря
Зиря, Азербайджан
Хайдук
Сплит, Хорватия
Главные тренеры
|Рашад Садыхов
История личных встреч
|25.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|02.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|26.04.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Хорватия — Первая лига
|36-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Хорватия — Первая лига
|35-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Хорватия — Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Хорватия — Первая лига
|33-й тур
|1 : 3
|27.04.2025
|Хорватия — Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Клифтонвилл
|2 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Хаверфордуэст Каунти
|2 : 1
|2 : 3
| Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
|2 : 0
|2 : 3
| Мэгпис
Пайде
|2 : 3
|4 : 1
| Торпедо Кт
Ордабасы
|4 : 3
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Пенибонт
|3 : 0
|1 : 1
| СИК
КИ Клаксвик
|1 : 2
|2 : 0
| Урарту
Неман
|1 : 2
|4 : 0
| Расинг Л
Дила
|1 : 2
|1 : 0
| Нымме Калью
Партизани
|1 : 1
|0 : 1 ДВ
| Биркиркара
Петрокуб
|1 : 0
|3 : 0
| Влажния
Даугавпилс
|0 : 1
|2 : 4
|Команда
|1
|2
| Дечич
Силекс
|2 : 0
|2 : 1
| Торпедо-БелАЗ
Работнички
|3 : 0
|0 : 1
| Малишева
Викингур Р
|0 : 1
|8 : 0
| Вардар
Ла Фиорита
|3 : 0
|2 : 2
| Сутьеска
Динамо-Брест
|1 : 2
|0 : 2
| Железничар
Копер
|1 : 1
|3 : 1
| Сент-Патрикс
Хегельманн
|1 : 0
|0 : 2
| Рунавик
ХИК
|4 : 0
|5 : 0 ДВ
| Ларн
Ауда
|0 : 0
|2 : 2 2 : 4
| Тре Фиори
Пюник
|1 : 0
|5 : 0
| Борац Б-Л
Санта-Колома
|1 : 4
|0 : 2
| Валур
Флора
|3 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Балкани
Флориана
|4 : 2
|31.07
| Зиря
Хайдук
|23.07
|31.07
| Левадия
Иберия 1999
|23.07
|29.07
| Силькеборг
Акюрейри
|23.07
|31.07
| ТНС
Дифферданж
|23.07
|29.07
| Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
|23.07
|29.07
| Будучность
Милсами
|23.07
|31.07
| Астана
Зимбру
|24.07
|31.07
| Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
|24.07
|31.07
| Араз-Нахчыван
Арис
|24.07
|31.07
| Арда
ХИК
|24.07
|31.07
| ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
|24.07
|31.07
| Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
|24.07
|31.07
| Актобе
Спарта П
|24.07
|31.07
| Кауно Жальгирис
Валур
|24.07
|31.07
| Арарат-Армения
Университатя
|24.07
|31.07
| Пюник
Дьёр
|24.07
|31.07
| Ильвес
АЗ Алкмар
|24.07
|31.07
| Арис
Академия Пушкаша
|24.07
|31.07
| Хайбернианс
Спартак Тр
|24.07
|31.07
| Русенборг
Банга
|24.07
|31.07
| Жальгирис
Линфилд
|24.07
|31.07
| Пайде
АИК
|24.07
|31.07
| Омония
Торпедо Кт
|24.07
|31.07
| Черно море
Истанбул Башакшехир
|24.07
|31.07
| Полесье
Санта-Колома
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Нови Пазар
Ягеллония
|24.07
|31.07
| Хаммарбю
Шарлеруа
|24.07
|31.07
| Рига
Дила
|24.07
|31.07
| Викинг
Копер
|24.07
|31.07
| Александрия
Партизан
|24.07
|31.07
| Петрокуб
Сабах
|24.07
|31.07
| Вадуц
Дангэннон Свифтс
|24.07
|31.07
| Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
|24.07
|31.07
| Раднички К
КИ Клаксвик
|24.07
|31.07
| Вараждин
Санта-Клара
|24.07
|31.07
| Пакш
Марибор
|24.07
|31.07
| АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
|24.07
|31.07
| Кошице
Неман
|24.07
|31.07
| Сутьеска
Бейтар
|24.07
|31.07
| Вардар
Лозанна
|24.07
|31.07
| Влажния
Викингур Р
|24.07
|31.07
| Аустрия В
Спаэри
|24.07
|31.07
| Сент-Патрикс
Нымме Калью
|24.07
|31.07
| ХБ Торсхавн
Брондбю
|24.07
|31.07
| Данди Юнайтед
УНА Штрассен
|24.07
|31.07
| Динамо Мн
Эгнатия
|24.07
|31.07
| Дечич
Рапид В
|24.07
|31.07
| Ракув
Жилина
|24.07
|31.07
| Сараево
Университатя Кр
|24.07
|31.07
| Ларн
Приштина
|24.07
|31.07