06:22 ()
Свернуть список

Зиря - Хайдук 23 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-07-2025 17:30
Стадион: Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 11000
23 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Зиря
Хайдук

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зиря - Хайдук, которое состоится 23 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зиря
Зиря, Азербайджан
Хайдук
Сплит, Хорватия
Главные тренеры
Азербайджан Рашад Садыхов
История личных встреч
25.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Зиря
17.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 35-й тур Зиря1 : 1
10.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 34-й тур 0 : 1Зиря
02.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур Зиря1 : 0
26.04.2025 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур 0 : 1Зиря
25.05.2025 Хорватия — Первая лига 36-й тур 0 : 1Хайдук
18.05.2025 Хорватия — Первая лига 35-й тур Хайдук2 : 1
11.05.2025 Хорватия — Первая лига 34-й тур 1 : 1Хайдук
03.05.2025 Хорватия — Первая лига 33-й тур Хайдук1 : 3
27.04.2025 Хорватия — Первая лига 32-й тур 2 : 0Хайдук
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сент-Джозефс
Клифтонвилл
2 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Хаверфордуэст Каунти
2 : 1 2 : 3
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
2 : 0 2 : 3
Мэгпис
Пайде
2 : 3 4 : 1
Торпедо Кт
Ордабасы
4 : 3 1 : 1
Кауно Жальгирис
Пенибонт
3 : 0 1 : 1
СИК
КИ Клаксвик
1 : 2 2 : 0
Урарту
Неман
1 : 2 4 : 0
Расинг Л
Дила
1 : 2 1 : 0
Нымме Калью
Партизани
1 : 1 0 : 1 ДВ
Биркиркара
Петрокуб
1 : 0 3 : 0
Влажния
Даугавпилс
0 : 1 2 : 4
Команда12
Дечич
Силекс
2 : 0 2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Работнички
3 : 0 0 : 1
Малишева
Викингур Р
0 : 1 8 : 0
Вардар
Ла Фиорита
3 : 0 2 : 2
Сутьеска
Динамо-Брест
1 : 2 0 : 2
Железничар
Копер
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Хегельманн
1 : 0 0 : 2
Рунавик
ХИК
4 : 0 5 : 0 ДВ
Ларн
Ауда
0 : 0 2 : 2 2 : 4
Тре Фиори
Пюник
1 : 0 5 : 0
Борац Б-Л
Санта-Колома
1 : 4 0 : 2
Валур
Флора
3 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Флориана
4 : 2 31.07
Зиря
Хайдук
23.0731.07
Левадия
Иберия 1999
23.0729.07
Силькеборг
Акюрейри
23.0731.07
ТНС
Дифферданж
23.0729.07
Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
23.0729.07
Будучность
Милсами
23.0731.07
Астана
Зимбру
24.0731.07
Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
24.0731.07
Араз-Нахчыван
Арис
24.0731.07
Арда
ХИК
24.0731.07
ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
24.0731.07
Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
24.0731.07
Актобе
Спарта П
24.0731.07
Кауно Жальгирис
Валур
24.0731.07
Арарат-Армения
Университатя
24.0731.07
Пюник
Дьёр
24.0731.07
Ильвес
АЗ Алкмар
24.0731.07
Арис
Академия Пушкаша
24.0731.07
Хайбернианс
Спартак Тр
24.0731.07
Русенборг
Банга
24.0731.07
Жальгирис
Линфилд
24.0731.07
Пайде
АИК
24.0731.07
Омония
Торпедо Кт
24.0731.07
Черно море
Истанбул Башакшехир
24.0731.07
Полесье
Санта-Колома
24.0731.07
Команда12
Нови Пазар
Ягеллония
24.0731.07
Хаммарбю
Шарлеруа
24.0731.07
Рига
Дила
24.0731.07
Викинг
Копер
24.0731.07
Александрия
Партизан
24.0731.07
Петрокуб
Сабах
24.0731.07
Вадуц
Дангэннон Свифтс
24.0731.07
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
24.0731.07
Раднички К
КИ Клаксвик
24.0731.07
Вараждин
Санта-Клара
24.0731.07
Пакш
Марибор
24.0731.07
АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
24.0731.07
Кошице
Неман
24.0731.07
Сутьеска
Бейтар
24.0731.07
Вардар
Лозанна
24.0731.07
Влажния
Викингур Р
24.0731.07
Аустрия В
Спаэри
24.0731.07
Сент-Патрикс
Нымме Калью
24.0731.07
ХБ Торсхавн
Брондбю
24.0731.07
Данди Юнайтед
УНА Штрассен
24.0731.07
Динамо Мн
Эгнатия
24.0731.07
Дечич
Рапид В
24.0731.07
Ракув
Жилина
24.0731.07
Сараево
Университатя Кр
24.0731.07
Ларн
Приштина
24.0731.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close