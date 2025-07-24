Мидтьюлланн - Хайберниан 24 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-07-2025 19:30
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
24 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Хайберниан, которое состоится 24 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|3
|зщ
|Хан Бом Ли
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|55
|зщ
|Виктор Бак
|11
|пз
|Дарио Осорио
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|19
|пз
|Педро Браво
|58
|пз
|Араль Шимшир
|9
|нп
|Адам Букса
|7
|нп
|Франкулину Джу
|13
|вр
|Джордан Смит
|5
|зщ
|Уоррен О'Хара
|33
|зщ
|Роки Бушири
|15
|зщ
|Джек Иредейл
|12
|пз
|Chris Cadden
|8
|пз
|Аласана Манне
|6
|пз
|Дилан Левитт
|19
|пз
|Nicky Cadden
|23
|пз
|Джуниор Хойлетт
|10
|нп
|Мартин Бойл
|9
|нп
|Кирон Боуи
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|20.07.2025
|Дания — Суперлига
|1-й тур
|3 : 3
|25.05.2025
|Дания — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|3 : 2
|19.05.2025
|Дания — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Дания — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Дания — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|2 : 2
|14.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 1
|26.04.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Легия
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07
| Левски
Брага
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Хеккен
|24.07
|31.07
| Целе
АЕК Ларнака
|24.07
|31.07
| Лугано
ЧФР Клуж
|24.07
|31.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
|07.08
|14.08
| Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
|07.08
|07.08
| Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
Lech Poznan/Breidablik
|07.08
|07.08
| RFS/Malmoe FF
KuPS/Kairat Almaty
|07.08
|07.08
| KF Shkendija/FC FCSB
FC Koebenhavn/Drita
|07.08
|07.08
| Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
|07.08
|07.08
| Rijeka/Ludogorets Razgrad
Shelbourne/Qarabag FK
|07.08
|07.08
|Команда
|1
|2
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
|07.08
|07.08
| Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
FC Noah/Ferencvaros
|07.08
|07.08
| Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
|07.08
|07.08
| Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
|07.08
|07.08
| Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
|07.08
|07.08