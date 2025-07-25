Арсенал Т - Шинник 25 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-07-2025 18:45
25 Июля 2025 года в 19:45 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Шинник, которое состоится 25 Июля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Артёмм Олегович Булойчик
История личных встреч
|20.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|4 : 1
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 4
|20.02.2014
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|1 : 3
|17.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|5 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чайка
|1
|3
| 2
Повышение
|Челябинск
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|1
|3
|5
|Факел
|1
|3
|6
|КАМАЗ
|1
|1
|7
|СКА-Хабаровск
|1
|1
|8
|Черноморец
|1
|1
|9
|Арсенал Т
|1
|1
|10
|Родина
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|1
|12
|Нефтехимик
|1
|1
|13
|Сокол
|1
|1
|14
|Торпедо М
|1
|0
|15
|Волга Ул
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Спартак Кс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шинник
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|1
|0