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Арсенал Т - Шинник 25 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-07-2025 18:45
25 Июля 2025 года в 19:45 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Арсенал Т
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Шинник, которое состоится 25 Июля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Беларусь Артёмм Олегович Булойчик
История личных встреч
20.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Шинник2 : 1Арсенал Т
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Арсенал Т1 : 1Шинник
25.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0Арсенал Т
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т2 : 0Шинник
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т0 : 1Шинник
28.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник2 : 1Арсенал Т
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Арсенал Т4 : 1Шинник
17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Шинник0 : 4Арсенал Т
20.02.2014 Кубок ФНЛ За 3-е место Арсенал Т1 : 3Шинник
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Шинник5 : 0Арсенал Т
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Арсенал Т1 : 1
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Арсенал Т
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Арсенал Т
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Арсенал Т0 : 0
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 2Арсенал Т
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Шинник0 : 1
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 2Шинник
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник0 : 4
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 0Шинник
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Шинник0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Черноморец11
9 Арсенал Т11
10 Родина11
11 Уфа11
12 Нефтехимик11
13 Сокол11
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

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