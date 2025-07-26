Краснодар - Локомотив М 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 18:00
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
26 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 26 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|6 : 1
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Локомотив М
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Зенит
|1
|3
|5
|Спартак М
|1
|3
|6
|Крылья Советов
|1
|1
|7
|Балтика
|1
|1
|8
|Акрон
|1
|1
|9
|Динамо М
|1
|1
|10
|Оренбург
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Ростов
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|1
|0