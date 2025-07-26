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Краснодар - Локомотив М 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 18:00
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
26 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Краснодар
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 26 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Краснодар2 : 1Локомотив М
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар0 : 0Локомотив М
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М0 : 3Краснодар
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар2 : 0Локомотив М
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М1 : 2Краснодар
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 1Краснодар
19.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1Локомотив М
18.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Краснодар
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар1 : 0Локомотив М
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Краснодар
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Краснодар6 : 1
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал Краснодар0 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 3 : 0Краснодар
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар4 : 2
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 0 : 0Локомотив М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М1 : 5
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Локомотив М2 : 1
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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