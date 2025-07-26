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Кайсар - Кызыл-Жар 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 17:00
26 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Кайсар
Кызыл-Жар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Кызыл-Жар, которое состоится 26 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
27.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Кызыл-Жар2 : 1Кайсар
02.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Кызыл-Жар6 : 2Кайсар
06.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Кайсар0 : 3Кызыл-Жар
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайсар
05.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайсар0 : 1Кызыл-Жар
11.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Кызыл-Жар2 : 0Кайсар
29.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Кайсар1 : 2Кызыл-Жар
27.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайсар1 : 2Кызыл-Жар
28.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кызыл-Жар0 : 0Кайсар
30.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Кызыл-Жар1 : 0Кайсар
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Кайсар
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Кайсар
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайсар1 : 2
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайсар1 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кайсар1 : 1
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар0 : 1
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Кызыл-Жар
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кызыл-Жар0 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Кызыл-Жар
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1737
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1635
4 Актобе1733
5 Окжетпес1727
6 Елимай1725
7 Женис1723
8 Ордабасы1623
9 Кызыл-Жар1719
10 Жетысу1716
11 Кайсар1714
12 Улытау1713
13
Зона вылета
Туран1711
14
Зона вылета
Атырау188

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