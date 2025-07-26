Кайсар - Кызыл-Жар 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 17:00
26 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Кызыл-Жар, которое состоится 26 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
|27.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|6 : 2
|06.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|29.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|06.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|12.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|18
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|17
|37
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|16
|35
|4
|Актобе
|17
|33
|5
|Окжетпес
|17
|27
|6
|Елимай
|17
|25
|7
|Женис
|17
|23
|8
|Ордабасы
|16
|23
|9
|Кызыл-Жар
|17
|19
|10
|Жетысу
|17
|16
|11
|Кайсар
|17
|14
|12
|Улытау
|17
|13
| 13
Зона вылета
|Туран
|17
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|18
|8