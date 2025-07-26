Эвертон - Борнмут 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 15:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
26 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 26 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Андони Ираола
История личных встреч
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|3
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|4
|Эвертон
|0
|0