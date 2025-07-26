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Эвертон - Борнмут 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 15:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
26 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур
Эвертон
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 26 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Андони Ираола
История личных встреч
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон0 : 2Борнмут
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут1 : 0Эвертон
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Эвертон2 : 3Борнмут
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 3Борнмут
15.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут3 : 1Эвертон
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Эвертон
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 0
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 1 : 3Эвертон
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Эвертон2 : 2
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур 1 : 0Эвертон
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Борнмут2 : 0
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Борнмут
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Борнмут0 : 1
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 2Борнмут
27.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Борнмут1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Борнмут00
2 Вест Хэм Юнайтед00
3 Манчестер Юнайтед00
4 Эвертон00

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