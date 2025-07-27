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Енисей - СКА-Хабаровск 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 11:30
27 Июля 2025 года в 12:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Енисей
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - СКА-Хабаровск, которое состоится 27 Июля 2025 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
26.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Енисей
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей2 : 2СКА-Хабаровск
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур СКА-Хабаровск3 : 0Енисей
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Енисей4 : 2СКА-Хабаровск
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Енисей
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Енисей1 : 1СКА-Хабаровск
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Енисей3 : 1СКА-Хабаровск
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск4 : 3Енисей
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей2 : 0СКА-Хабаровск
13.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Енисей
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Енисей0 : 3
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Енисей
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей4 : 3
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 0Енисей
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 1
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 1СКА-Хабаровск
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 4СКА-Хабаровск
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур СКА-Хабаровск2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Черноморец11
9 Арсенал Т11
10 Родина11
11 Уфа11
12 Нефтехимик11
13 Сокол11
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

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