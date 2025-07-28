ГКС Катовице - Заглембе Л 28 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-07-2025 19:00
28 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Заглембе Л, которое состоится 28 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|05.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Краковия
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|2
|4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Погонь
|2
|3
|5
|Нецеча
|2
|3
|6
|Висла Плоцк
|1
|3
|7
|Ракув
|1
|3
|8
|Видзев
|1
|3
|9
|Лех П
|2
|3
|10
|Мотор
|2
|3
|11
|Арка
|2
|1
|12
|Легия
|0
|0
|13
|ГКС Катовице
|1
|0
|14
|Заглембе Л
|1
|0
|15
|Пяст
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Корона
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ягеллония
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|2
|-5