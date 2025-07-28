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ГКС Катовице - Заглембе Л 28 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-07-2025 19:00
28 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
ГКС Катовице
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Заглембе Л, которое состоится 28 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур ГКС Катовице1 : 0Заглембе Л
31.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л1 : 0ГКС Катовице
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3ГКС Катовице
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур ГКС Катовице2 : 2
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур ГКС Катовице2 : 1
05.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 2 : 1ГКС Катовице
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Заглембе Л
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Заглембе Л1 : 2
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 1 : 0Заглембе Л
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Заглембе Л2 : 1
03.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 3 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Краковия26
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З26
3
Квалификация Лиги конференций
Радомяк24
4
Квалификация Лиги конференций
Погонь23
5 Нецеча23
6 Висла Плоцк13
7 Ракув13
8 Видзев13
9 Лех П23
10 Мотор23
11 Арка21
12 Легия00
13 ГКС Катовице10
14 Заглембе Л10
15 Пяст10
16
Зона вылета
Корона10
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия2-5

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