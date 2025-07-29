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Краснодар - Крылья Советов 29 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 29-07-2025 19:45
29 Июля 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур
Краснодар
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 29 Июля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
История личных встреч
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4Краснодар
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Краснодар2 : 2Крылья Советов
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Крылья Советов
28.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 2Краснодар
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов4 : 1Краснодар
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар3 : 2Крылья Советов
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 2 3 : 0Крылья Советов
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 2
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4Краснодар
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Краснодар
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Краснодар6 : 1
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал Краснодар0 : 1
25.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов2 : 0
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4Краснодар
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Крылья Советов
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 2 : 4Крылья Советов
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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