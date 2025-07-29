Краснодар - Крылья Советов 29 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 29-07-2025 19:45
29 Июля 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 29 Июля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
История личных встреч
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|29.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 2 3 : 0
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|6 : 1
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|25.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 4
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|0
|0
|2
|Рубин
|0
|0
|3
|Ахмат
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|0
|0
|2
|Динамо М
|0
|0
|3
|Крылья Советов
|0
|0
|4
|Сочи
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|0
|0
|2
|Ростов
|0
|0
|3
|Динамо Мх
|0
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|0
|0
|2
|Локомотив М
|0
|0
|3
|Акрон
|0
|0
|4
|Балтика
|0
|0