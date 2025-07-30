ЦСКА - Локомотив М 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив М, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
История личных встреч
|19.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|4 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|0
|0
|2
|Рубин
|0
|0
|3
|Ахмат
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|0
|0
|2
|Динамо М
|0
|0
|3
|Крылья Советов
|0
|0
|4
|Сочи
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|0
|0
|2
|Ростов
|0
|0
|3
|Динамо Мх
|0
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|0
|0
|2
|Локомотив М
|0
|0
|3
|Акрон
|0
|0
|4
|Балтика
|0
|0