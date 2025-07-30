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ЦСКА - Локомотив М 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур
ЦСКА
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив М, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
История личных встреч
19.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Локомотив М2 : 2ЦСКА
11.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 2ЦСКА
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Локомотив М
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М3 : 3ЦСКА
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1Локомотив М
23.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур ЦСКА1 : 1Локомотив М
29.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М0 : 1ЦСКА
12.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Локомотив М1 : 2ЦСКА
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур ЦСКА2 : 1
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур ЦСКА3 : 1
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЦСКА
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 0ЦСКА
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал 0 : 1ЦСКА
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 2Локомотив М
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Локомотив М4 : 1
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 0 : 0Локомотив М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М1 : 5
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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