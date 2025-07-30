Аль-Наср - Тулуза 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Тулуза, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Тулуза
Тулуза, Франция
История личных встреч
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|0 : 9
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 3
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 0