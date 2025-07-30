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Аль-Наср - Тулуза 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Аль-Наср
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Тулуза, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Тулуза
Тулуза, Франция
История личных встреч
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 3 : 2Аль-Наср
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Наср2 : 0
16.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1
12.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур 0 : 9Аль-Наср
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Наср2 : 3
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 7 : 0Тулуза
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 2 : 3Тулуза
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Тулуза1 : 1
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Тулуза2 : 1
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур 0 : 0Тулуза

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