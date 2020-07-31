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Рубин - Оренбург 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 18:30
31 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Рубин
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Оренбург, которое состоится 31 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Рубин4 : 2Оренбург
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин5 : 3Оренбург
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург0 : 1Рубин
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Оренбург1 : 2Рубин
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 1Оренбург
08.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург3 : 0Рубин
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1Оренбург
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Рубин1 : 0Оренбург
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Оренбург2 : 1Рубин
03.05.2019 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин2 : 0Оренбург
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин2 : 2
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Рубин0 : 0
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Рубин
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 0Рубин
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 0
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург1 : 1
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург0 : 0
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Рубин4 : 2
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 2
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Рубин» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх13
2 Спартак М00
3 Ростов00
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон13
3 Локомотив М10
4 Балтика10

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