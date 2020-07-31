Рубин - Оренбург 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 18:30
31 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Оренбург, которое состоится 31 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|08.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|17.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Рубин» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|0
|0
|2
|Рубин
|0
|0
|3
|Ахмат
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|1
|3
|2
|Спартак М
|0
|0
|3
|Ростов
|0
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Акрон
|1
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0