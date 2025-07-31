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Спортинг - Бенфика 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 21:45
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
31 Июля 2025 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Португалии 2025, Финал
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Спортинг
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 31 Июля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
1 Португалия вр Руй Силва
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
10 Мозамбик пз Джени Катамо
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
20 Уругвай пз Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
7 Португалия пз Жеовани Кенда
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
61 Португалия пз Флорентину Луиш
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
7 Турция нп Керем Актюркоглу
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВСпортинг
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика1 : 1Спортинг
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал Спортинг1 : 1 6 : 7Бенфика
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2Спортинг
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2Бенфика
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Бенфика2 : 2Спортинг
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спортинг0 : 2
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВСпортинг
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг2 : 0
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика1 : 1Спортинг
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Бенфика1 : 4 ДВ
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур Бенфика1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бенфика6 : 0
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур 2 : 2Бенфика
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВСпортинг

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