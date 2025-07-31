Спортинг - Бенфика 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 21:45
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
31 Июля 2025 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Португалии 2025, Финал
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 31 Июля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Руй Силва
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|10
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|20
|пз
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Бруну Лаже
История личных встреч
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|16.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 2-й тур
|6 : 0
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|2 : 2
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ