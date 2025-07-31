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Монако - Торино 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 10:30
31 Июля 2025 года в 11:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Монако
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Торино, которое состоится 31 Июля 2025 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Торино
Турин, Италия
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Италия Марко Барони
История личных встреч
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1Торино
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1Торино
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 4 : 0Монако
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Монако2 : 0
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур 1 : 3Монако
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур 1 : 1Монако
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1Торино
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Торино0 : 2
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 1 : 0Торино
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Торино0 : 2
02.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Торино1 : 1

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