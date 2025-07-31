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Арсенал - Тоттенхэм Хотспур 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 13:30
31 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 31 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ДанияТомас Франк
История личных встреч
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турАрсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турТоттенхэм Хотспур0 : 1Арсенал
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турТоттенхэм Хотспур2 : 3Арсенал
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2023Англия - Премьер-лига20-й турТоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022Англия - Премьер-лига9-й турАрсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022Англия - Премьер-лига22-й турТоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиТоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
14.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турАрсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
27.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Арсенал3 : 2
23.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Арсенал1 : 0
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й тур1 : 2Арсенал
18.05.2025Англия — Премьер-лига37-й турАрсенал1 : 0
11.05.2025Англия — Премьер-лига36-й тур2 : 2Арсенал
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Тоттенхэм Хотспур2 : 2
19.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Тоттенхэм Хотспур
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турТоттенхэм Хотспур1 : 4
21.05.2025Лига ЕвропыФиналТоттенхэм Хотспур1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

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