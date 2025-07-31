Арсенал - Тоттенхэм Хотспур 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 13:30
31 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 31 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Томас Франк
История личных встреч
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.