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БАТЭ - Витебск 01 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 01-08-2025 17:15
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
01 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
БАТЭ
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Витебск, которое состоится 01 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Витебск
Витебск
История личных встреч
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Витебск0 : 1БАТЭ
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0Витебск
26.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0БАТЭ
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 1БАТЭ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ2 : 1Витебск
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур БАТЭ4 : 0Витебск
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 0БАТЭ
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Витебск2 : 3БАТЭ
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ2 : 1Витебск
24.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ3 : 1Витебск
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1БАТЭ
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур БАТЭ0 : 2
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 2БАТЭ
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 1БАТЭ
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур БАТЭ1 : 5
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Витебск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 0Витебск
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Витебск0 : 0
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 3 : 2Витебск
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1539
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1531
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1521
9 Витебск1518
10 Арсенал Дз1518
11 Гомель1518
12 БАТЭ1516
13 Нафтан1514
14
Стыковая зона
Слуцк1511
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

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