Шальке-04 - Герта 01 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 01-08-2025 20:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
01 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 01 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|14.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 2
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|12.05.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|31.01.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Эльверсберг
|0
|0
|8
|Дармштадт 98
|0
|0
|9
|Карлсруэ
|0
|0
|10
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|11
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|12
|Падерборн 07
|0
|0
|13
|Динамо Др
|0
|0
|14
|Айнтрахт Б
|0
|0
|15
|Ганновер-96
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Арминия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0