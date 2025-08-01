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Шальке-04 - Герта 01 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 01-08-2025 20:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
01 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Шальке-04
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 01 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Герта1 : 2Шальке-04
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Шальке-042 : 2Герта
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Герта5 : 2Шальке-04
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2Герта
14.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-045 : 2Герта
23.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта2 : 1Шальке-04
12.05.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Шальке-041 : 2Герта
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Герта3 : 0Шальке-04
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-043 : 2 ДВГерта
31.01.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Герта0 : 0Шальке-04
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Шальке-041 : 2
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Шальке-04
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Шальке-040 : 2
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 2 : 1Шальке-04
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Шальке-042 : 2
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Герта1 : 1
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Герта
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Герта1 : 0
25.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 2 : 3Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Эльверсберг00
8 Дармштадт 9800
9 Карлсруэ00
10 Кайзерслаутерн00
11 Гройтер Фюрт00
12 Падерборн 0700
13 Динамо Др00
14 Айнтрахт Б00
15 Ганновер-9600
16
Стыковая зона
Бохум00
17
Зона вылета
Арминия00
18
Зона вылета
Шальке-0400

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