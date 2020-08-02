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Чайка - Волга Ул 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 18:30
Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
02 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Чайка
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Волга Ул, которое состоится 02 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
01.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 12-й тур Чайка1 : 0Волга Ул
06.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 4-й тур Волга Ул1 : 2Чайка
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Чайка
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 3Чайка
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 0Чайка
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Чайка1 : 0
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1Чайка
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Волга Ул1 : 2
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Волга Ул1 : 2
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 5 : 2
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 1 : 3
01.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур 0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Челябинск26
2
Повышение
Урал26
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Чайка24
5 КАМАЗ24
6 СКА-Хабаровск24
7 Спартак Кс23
8 Ротор23
9 Нефтехимик22
10 Сокол22
11 Арсенал Т22
12 Черноморец21
13 Родина21
14 Торпедо М21
15 Шинник21
16
Зона вылета
Уфа21
17
Зона вылета
Волга Ул20
18
Зона вылета
Енисей20

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