Чайка - Волга Ул 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 18:30
Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
02 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Волга Ул, которое состоится 02 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
|01.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 12-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 4-й тур
|1 : 2
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 3
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|5 : 2
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 3
|01.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Челябинск
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Чайка
|2
|4
|5
|КАМАЗ
|2
|4
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Спартак Кс
|2
|3
|8
|Ротор
|2
|3
|9
|Нефтехимик
|2
|2
|10
|Сокол
|2
|2
|11
|Арсенал Т
|2
|2
|12
|Черноморец
|2
|1
|13
|Родина
|2
|1
|14
|Торпедо М
|2
|1
|15
|Шинник
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Уфа
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0