КАМАЗ - Челябинск 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 16:30
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
02 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Данил Каширин (Уфа, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Челябинск, которое состоится 02 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|04.04.2021
|ПФЛ - Группа 4
|17-й тур
|3 : 1
|18.10.2020
|ПФЛ - Группа 4
|12-й тур
|0 : 3 Т
|20.10.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|15-й тур
|4 : 2
|16.08.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|5-й тур
|3 : 1
|10.10.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|13-й тур
|1 : 1
|03.08.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|3-й тур
|0 : 1
|16.05.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|24-й тур
|1 : 0
|01.10.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|12-й тур
|1 : 2
|19.05.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|11-й тур
|3 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|28.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
|28.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0 4 : 2
|24.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Челябинск
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Чайка
|2
|4
|5
|КАМАЗ
|2
|4
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Спартак Кс
|2
|3
|8
|Ротор
|2
|3
|9
|Нефтехимик
|2
|2
|10
|Сокол
|2
|2
|11
|Арсенал Т
|2
|2
|12
|Черноморец
|2
|1
|13
|Родина
|2
|1
|14
|Торпедо М
|2
|1
|15
|Шинник
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Уфа
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0