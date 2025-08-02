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КАМАЗ - Челябинск 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 16:30
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
02 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Данил Каширин (Уфа, Россия);
КАМАЗ
Челябинск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Челябинск, которое состоится 02 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
04.04.2021 ПФЛ - Группа 4 17-й тур КАМАЗ3 : 1Челябинск
18.10.2020 ПФЛ - Группа 4 12-й тур Челябинск0 : 3 ТКАМАЗ
20.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 15-й тур Челябинск4 : 2КАМАЗ
16.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 5-й тур КАМАЗ3 : 1Челябинск
10.10.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 13-й тур КАМАЗ1 : 1Челябинск
03.08.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 3-й тур Челябинск0 : 1КАМАЗ
16.05.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 24-й тур Челябинск1 : 0КАМАЗ
01.10.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье 12-й тур КАМАЗ1 : 2Челябинск
19.05.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье 24-й тур Челябинск1 : 0КАМАЗ
18.09.2016 Второй дивизион - Урал-Приволжье 11-й тур Челябинск3 : 0КАМАЗ
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 2КАМАЗ
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1КАМАЗ
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3КАМАЗ
28.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0КАМАЗ
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 1
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Челябинск1 : 0
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 2 : 3Челябинск
28.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0 4 : 2
24.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Челябинск26
2
Повышение
Урал26
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Чайка24
5 КАМАЗ24
6 СКА-Хабаровск24
7 Спартак Кс23
8 Ротор23
9 Нефтехимик22
10 Сокол22
11 Арсенал Т22
12 Черноморец21
13 Родина21
14 Торпедо М21
15 Шинник21
16
Зона вылета
Уфа21
17
Зона вылета
Волга Ул20
18
Зона вылета
Енисей20

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