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Нафтан - Минск 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 15:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
02 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Нафтан
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Минск, которое состоится 02 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Минск
Минск
История личных встреч
13.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск1 : 2Нафтан
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 2Минск
20.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Минск1 : 1Нафтан
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0Нафтан
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Нафтан0 : 0Минск
23.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан0 : 1Минск
15.10.2017 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Минск2 : 2Нафтан
27.05.2017 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1Минск
05.11.2016 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Минск4 : 0Нафтан
19.06.2016 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан1 : 1Минск
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВНафтан
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 1Нафтан
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Нафтан2 : 2
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 0Нафтан
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 3
11.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 3Минск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 2Минск
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1539
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1531
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1521
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1518
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1514
14
Стыковая зона
Слуцк1511
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

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