Нафтан - Минск 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 15:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
02 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Минск, которое состоится 02 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Минск
Минск
История личных встреч
|13.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|15.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|27.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|4 : 0
|19.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|06.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|11.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 3
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|15
|31
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|15
|24
|8
|Минск
|15
|21
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|15
|18
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4