Динамо-Брест - Арсенал Дз 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 19:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Арсенал Дз, которое состоится 02 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|4 : 1
|04.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|09.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|5 : 0
|27.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|06.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|25.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|15
|31
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|15
|24
|8
|Минск
|15
|21
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|15
|18
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4