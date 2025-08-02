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Динамо-Брест - Арсенал Дз 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 19:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Динамо-Брест
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Арсенал Дз, которое состоится 02 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал Дз1 : 1Динамо-Брест
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест2 : 1Арсенал Дз
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1Арсенал Дз
04.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Арсенал Дз0 : 2Динамо-Брест
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз0 : 2Динамо-Брест
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Арсенал Дз
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 3Динамо-Брест
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо-Брест0 : 2
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Динамо-Брест
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо-Брест3 : 0
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 5 : 0Динамо-Брест
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Арсенал Дз1 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Арсенал Дз
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Арсенал Дз0 : 1
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 3Арсенал Дз
25.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1539
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1531
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1521
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1518
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1514
14
Стыковая зона
Слуцк1511
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

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